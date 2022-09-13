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جوجل تستعد للكشف عن هاتفها Google Pixel Foldable

13 أيلول / سبتمبر 2022 08:26

جوجل تستعد للكشف عن هاتفها Google Pixel Foldable.. اعرف مواصفات الكاميرا
جوجل تستعد للكشف عن هاتفها Google Pixel Foldable.. اعرف مواصفات الكاميرا

كشف تقرير حديث عن أن شركة جوجل تعمل على تطوير هاتف قابل للطي، يعرف بـ Google Pixel Notepad، حيث ترددت شائعات عن إطلاق الجهاز في وقت لاحق من هذا العام، ومع ذلك، تدعى بعض التقارير أنه لن يتم إطلاق الجهاز القابل للطي حتى العام المقبل.
 
فيما تمكن المسرب المعروف Kuba Wojciechowski من اكتشاف مواصفات الكاميرا لإصدار آخر من هاتف Pixel Foldable القادم والذي يدعي أنه مختلف عن الإصدار السابق.
 
ويحمل الجهاز الاسم الرمزي “Felix” ويأتي بكاميرا ثلاثية في الخلف، ويضم مستشعر رئيسي IMX787 بدقة 64 ميجابكسل وعدسة فائقة الوسع بدقة 12 ميجابكسل IMX386 ووحدة تليفوتوغرافية بدقة 10.8 ميجابكسل S5K3J1. 
 
تستخدم الكاميرا الداخلية مستشعر IMX355 بدقة 8 ميجابكسل، بينما تستخدم الكاميرا الخارجية بالأمام أيضًا مستشعر S5K3J1.

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