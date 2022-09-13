قسم القلب بمجمع الشفاء يجري (1367) حالة قسطرة منذ بداية 2022

غزة- الرأي



قال د. محمد حبيب استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة بمجمع الشفاء، إن إجمالي عدد حالات القسطرة القلبية التي تم اجراؤها بلغ (1367) حالة منذ بداية العام، منها (981) حالة قسطرة تشخيصية و(386) حالة قسطرة علاجية.



وأعرب د. حبيب عن شكره لكافة الطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة من أجل انقاذ حياة المرضى وحققت العديد من الانجازات الطبية على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يواجهونها، مبينا أن تم إجراء (150) حالة بشكل طارئ خارج أوقات الدوام الرسمي لمرضى يعانون من جلطات قلبية حادة، وتم زرع أكثر من "9" أجهزة منظم لضربات القلب، بالإضافة إلى (23) حالة قسطرة علاجية لحالات جلطات دماغية حادة بينهم طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.



وأشار إلى أن الطواقم الطبية في قسم القسطرة تجري قرابة الـ 150 حالة قسطرة بشكل شهري، مؤكدا على نجاح العديد من العمليات المعقدة والنوعية التي أجرتها الطواقم الطبية وضاهت نتائجها دول الجوار.