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بواسطة المنظار (PCNL)

مجمع ناصر الطبي يجري عمليات تفتيت لحصى الكلى عن طريق الظهر

13 أيلول / سبتمبر 2022 10:03

مجمع ناصر الطبي يجري عمليات تفتيت لحصى الكلى عن طريق الظهر
مجمع ناصر الطبي يجري عمليات تفتيت لحصى الكلى عن طريق الظهر

 بدأ طاقم قسم المسالك البولية في مجمع ناصر الطبي وبالتعاون مع دائرة الأشعة (الأشعة التداخلية) إجراء عملية تفتيت وإزالة حصى الكلى بالمنظار عن طريق الظهر بشكلٍ جديد وغير مسبوق بالمجمع بواسطة المنظار (PCNL)، وبعد أن كانت جميع هذه الحالات تحول وتنتظر فترات طويله من الانتظار لتلقي الخدمة. 


وأكد الاستشاري د. محمد مصطفى شعت والمشرف على العملية، أن الطاقم يقوم بتفتيت وإزالة الحَصى من كلية المريض من خلال إنشاء ممر الظهر وصولاً للكلية، باستخدام أدوات خاصة تمر عبر أنبوب صغير في الظهر لتحديد موقع الحصوات وتفتيتها وإزالتها من الكلية.


وبين د. باسل عودة استشاري الأشعة التداخلية المشارك في هذه العمليات أنه وبالإضافة لهذه العملية تم إجراء عدة عمليات للأشعة التداخلية داخل مجمع ناصر مثل تركيب دعامة حالبية عن طريق الظهر أو تركيب قسطرة حالبية في الكلى مما ساهم في تخفيف معاناة المرضى وإجراء الخدمة داخل المجمع بدلا من تحويلهم والانتظار لفترات طويلة.


بدوره قال د.جمعة الشاعر رئيس قسم المسالك البولية في المجمع" اليوم يُدشن مجمع ناصر الطبي بقسم المسالك البولية تاريخاً جديداً وتطوراً لافتا باستحداث مثل هذه العمليات برغم قلة الإمكانيات " كما أكد على الدور البارز الذي تقوم به إدارة المجمع بتوفير كافة الخدمات الطبية واستحداث خدمات علاجيه جديدة ومتطورة.


وأشاد د.عاطف الحوت مدير مجمع ناصر الطبي ود.ناهض أبوطعيمة مدير مبنى الياسين بالتطور الملحوظ الذي يشهده قسم المسالك البولية في المجمع، ومؤكدا على مجهوداتهم المستمرة في تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمرضى.

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