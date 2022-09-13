أوقاف خان يونس تبحث آليات تعزيز العمل الدعوي والمسجدي بالمحافظة

غزة-الرأي

بحث مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان آليات تعزيز العمل الدعوي مع شركاء العمل الدعوي الذي ضم ممثلين عن جمعية دار الكتاب والسنة وجمعية إقراء الخيرية، والمجلس العلمي للدعوة السلفية، وجمعية ابن باز الخيرية، ومشاركة رؤساء الأٌقسام في المديرية.



وأكد الغلبان خلال اللقاء على أهمية التعاون مع شركاء العمل الدعوي، من أجل تعزيز منظومة العمل المسجدي كمؤسسة متكاملة، مشيراً إلى ضرورة العمل على زيادة التشبيك والتعاون مع الشركاء للمساهمة في إظهار صورة مشرقة لمساجدنا لممارسة العبادات والطاعات المتنوعة بشكل أكثر طمأنينة وسكينة.



وأوضح أن التعاون يهدف لمناقشة قضايا هامة تتعلق بعمل المساجد وتشكيل مجالس ادارتها، وايجاد الوقفيات التي تساهم في تجويد وتحسين الخدمة، بالإضافة إلى المشاركة في مضاعفة إنجازات الدعوة الإلكترونية التي استحدثتها وزارة الاوقاف في المديريات مؤخرا،مشيداً بجهود الجمعيات والمؤسسات العاملة في الحقل الدعوي والتوعوي المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين.

