زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الخضار المحمية والمكشوفة

غزة-الراي

نفذت دائرة الإرشاد و خدمات المزارعين في زراعة الوسطى، عدة جولات ميدانية على مزارعي الخضار المحمية و المكشوف في المحافظة .



ويأتي ذلك بهدف تقديم أهم الإرشادات الفنية للحصول على أفضل إنتاج آمن، من خلال إتباع التوجيهات التي يقدمها طاقم المهندسين في المحافظة و التي تهدف الى إتباع نظام المكافحة المتكاملة للحصول على منتج آمن للمستهلك، و كمية انتاج وفيرة للمزارع .



و خلال الجولة تم شرح تفصلي عن أهم الآفات الحشرية التي تصيب المحاصيل و كيفية إتباع أساليب مكافحتها،وذلك تطبيقاً للخطة الإرشادية والمتابعة الميدانية للحيازات الزراعية.

