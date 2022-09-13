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زراعة الوسطى تتفقد مزارعي الخضار المحمية والمكشوفة

13 أيلول / سبتمبر 2022 10:57

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غزة-الراي
نفذت دائرة الإرشاد و خدمات المزارعين في زراعة الوسطى، عدة جولات ميدانية على مزارعي الخضار المحمية و المكشوف في المحافظة .


ويأتي ذلك بهدف تقديم أهم الإرشادات الفنية للحصول على أفضل إنتاج آمن، من خلال إتباع التوجيهات التي يقدمها طاقم المهندسين في المحافظة و التي تهدف الى إتباع نظام المكافحة المتكاملة للحصول على منتج آمن للمستهلك، و كمية انتاج وفيرة للمزارع .


و خلال الجولة تم شرح تفصلي عن أهم الآفات الحشرية التي تصيب المحاصيل و كيفية إتباع أساليب مكافحتها،وذلك تطبيقاً للخطة الإرشادية والمتابعة الميدانية للحيازات الزراعية.
 

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