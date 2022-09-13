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حماس: لن نسمح للاحتلال بسرقة ثروات شعبنا الطبيعية

13 أيلول / سبتمبر 2022 04:09

غزة- الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن تسمح للاحتلال الصهيوني بسرقة ونهب ثروات شعبنا، مشددة على أن الحصار المفروض على قطاع غزة يجب أن يتوقف.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، :"إن الفعالية الشعبية والمجتمعية المرتقبة عصر اليوم في ميناء غزة، تهدف إلى إيصال رسالة للعالم أنه من حق شعبنا العيش بحرية وكرامة، وأن يكون له منفذ بحري للتواصل مع العالم"، مؤكدا أن شعبنا ومقاومته سيبذلون كل الجهود الممكنة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأضاف "إن من حق شعبنا العيش بحرية وكرامة والاستفادة من ثرواته الطبيعية"، مشددا على أنه لا تنازل عن حقوق شعبنا وثوابته وثرواته الطبيعية.

وأكد قاسم أن الاحتلال لن يستطيع ابتزاز شعبنا ومقاومتنا جراء هذا الحصار، مضيفا أن شعبنا يزداد تمسكا بثوابته، والمقاومة تزداد قوة وحضورا.

وتابع:"لا يمكن لهذا الحصار أن يستمر أكثر من ذلك، وهناك حقا أصيلا لشعبنا في أن يكون له منفذ للعالم، وسننتزع هذا الحق بكل الأدوات المشروعة.

ودعا قاسم السلطة الفلسطينية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في وقف نهب الاحتلال الصهيوني لمقدرات شعبنا من الثروات الطبيعية.

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