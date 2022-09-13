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هنية وقيادة حماس يواصلون لقاءاتهم السياسية في موسكو

13 أيلول / سبتمبر 2022 05:57

رئيس ووفد قيادة الحركة يواصلون لقاءاتهم السياسية في موسكو
رئيس ووفد قيادة الحركة يواصلون لقاءاتهم السياسية في موسكو

وكالات-الرأي:

واصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، ووفد قيادة الحركة لقاءاتهم مع المسؤولين الروس في العاصمة موسكو، حيث التقى الوفد مع السيد ليوند سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، كما التقى السيد غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الآراء حول الواقع الفلسطيني والمستجدات الإقليمية والدولية، كما أكد الوفد أهمية واستراتيجية العلاقة مع روسيا بوزنها الإقليمي والدولي واستمرار التشاور حول القضايا المختلفة.

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