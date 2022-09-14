خطوات.. كيفية تحديث هاتفك الأيفون لنظام التشغيل iOS 16

بدأت أبل طرح أحدث نظام تشغيل لها - iOS16 - لأجهزة أيفون بدءًا من 12 سبتمبر، حيث أصبح التحديث متاحًا للتنزيل لجميع المستخدمين الذين يستخدمون أجهزة ايفون المتوافقة عبر تحديث Over-the-Air (OTA).

iOS 16: الميزات الرئيسية

يوفر iOS16 العديد من الميزات والتحسينات الجديدة على أجهزة iPhone والتي تشمل تخصيصات شاشة القفل ، والقدرة على إلغاء إرسال الرسائل النصية المرسلة وتعديلها ، والاقتصاص الذكي للصور ، ومؤشر النسبة المئوية للبطارية والمزيد.



كيفية الحصول على تحديث iOS 16

تم طرح تحديث iOS 16 عبر تحديث Over-the-Air، لدى المستخدمين خيار إما الانتظار حتى يتلقوا إشعارًا بالتحديث أو إجبارهم على البحث يدويًا عن التحديث وتنزيله.



أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل تثبيت تحديث iOS 16

تأكد من توفر مساحة تخزين مجانية كافية على iPhone لتنزيل التحديث وتثبيته، كذلك فتحقق أيضًا مما إذا كان لديك بطارية كافية لتثبيت التحديث، ولكن الأهم من ذلك ، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك في حالة حدوث خطأ ما، فستكون بياناتك آمنة.



كيفية تثبيت تحديث iOS 16 على هاتفك الذكي

1. توجه إلى الإعدادات

2. اضغط على عام

3. ثم ، اضغط على تحديث البرنامج

4. الآن ، اضغط على "الترقية إلى iOS 16"

إذا كان هاتفك يحتوي على رمز مرور ، فسيُطلب منك إدخاله

بمجرد تنزيل التحديث، سيسألك عما إذا كنت تريد تثبيته على الفور أو التثبيت الليلة.



بدلاً من ذلك، يمكنك تمكين التحديثات التلقائية، افتح الإعدادات -> عام -> تحديث البرنامج -> التحديثات التلقائية. بمجرد التمكين ، سيتم تنزيل تحديث iOS 16 وتثبيته تلقائيًا نظرًا لشحن هاتفك وتوصيله بشبكة Wi-Fi.

كيفية التحديث من الإصدار التجريبي من iOS 16 إلى التحديث المستقر



هناك أشخاص قاموا بتثبيت الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 16 على أجهزة iPhone الخاصة بهم، أولئك الذين يرغبون في الاستمرار في تلقي تحديثات بيتا مثل iOS16.1 أو أحدث (عندما يكون متاحًا) يمكنهم الالتزام بالإصدار التجريبي، ومع ذلك ، يمكن لأولئك الذين يريدون ترك الإصدار التجريبي ببساطة تثبيت التحديث الثابت باتباع الخطوات المذكورة أعلاه.