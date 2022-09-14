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تحليل دم بطريقة جديدة يكشف معظم أنواع السرطان

14 أيلول / سبتمبر 2022 08:55

تحليل دم بطريقة جديدة يكشف معظم أنواع السرطان
تحليل دم بطريقة جديدة يكشف معظم أنواع السرطان

اتضح أن فحص الدم باستخدام Pathfinder يسمح باكتشاف معظم أنواع السرطان.

وتشير صحيفة The Guardian، إلى أن أطباء مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان في نيويورك ابتكروا تحليلا جديدا للدم، يسمح باكتشاف معظم أنواع السرطان.

ووفقا للباحثين اختبر تحليل الدم Pathfinder في أكثر من 6000 حالة مرضية لأشخاص أعمارهم تجاوزت 50 عاما. وقد ساعد هذا التحليل على اكتشاف العشرات من الحالات المرضية الجديدة، معظمها في مراحلها المبكرة، وثلاثة أرباعها كانت أنواعا لا يكشفها الفحص عادة.

وقد أكدت الفحوص الإضافية وجود أورام سرطانية خطيرة أو سرطان الدم لدى 35 شخصا أو 1.4 بالمئة من اجمالي المجموعة المشاركة في هذه الاختبارات. كما كشف الاختبار إصابة امرأة بنوعين من السرطان- سرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم.

وبالإضافة إلى تشخيص الإصابة بالمرض، يشير التحليل إلى موضع الإصابة بالسرطان، ما يساعد على تسريع عملية التأكد من الإصابة بالسرطان.

المصدر: لينتا. رو

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