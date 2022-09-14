نيمار يرسخ اسمه في قائمة عظماء سان جيرمان

أصبح نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، رابع أفضل هداف في تاريخ النادي، بعد هدفه ضد ستاد بريست، السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.



وبحسب موقع "غيت فوتبول فرنش نيوز" فقد تجاوز نيمار رصيد البرتغالي بيدرو بوليتا، البالغ 109 أهداف، وهو الآن رابع هداف في تاريخ النادي.



ولعب باوليتا على مدار 5 مواسم مع فريق العاصمة الفرنسية، وخاض 211 مباراة مع النادي، قبل مغادرته في صيف 2008.



وتخطى نيمار رصيد بوليتا بعد 152 مباراة فقط مع الفريق الفرنسي، بهدفه في المباراة ضد بريست، ليقود فريقه للفوز (1-0).



ويعتبر الأوروجوياني إدينسون كافاني، هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، حيث سجل 200 هدفًا في 301 مباراة.