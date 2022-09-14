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اللجنة الأولمبية تتسلم شهادة عضويتها في اللجنة الدولية للعب النظيف

14 أيلول / سبتمبر 2022 09:18

اللجنة الأولمبية تتسلم شهادة عضويتها في اللجنة الدولية للعب النظيف
اللجنة الأولمبية تتسلم شهادة عضويتها في اللجنة الدولية للعب النظيف

تسلمت اللجنة الأولمبية شهادة عضويتها لدى اللجنة الدولية للعب النظيف، التي تعمل على تعزيز القيم المثلى لدى الرياضيين في مختلف الرياضات الفردية والجماعية وفي المحافل الدولية والقارية والمحلية.

ويأتي انضمام اللجنة الأولمبية لدى المنظمة، في إطار سعيها لتعزيز القيم والأخلاق الرياضية والأولمبية لدى الأسرة الرياضية الفلسطينية، خاصة مع الحراك الكبير الذي تشهده الرياضة في فلسطين.

وأكدت اللجنة الأولمبية، في بيان لها، أنها تضطلع بدورها في حماية الرياضة من كافة الآفات الضارة، المادية منها والمعنوية، والتي تؤثر بصورة سلبية على الرياضيين وغيرهم من فئات المجتمع.

ولفتت إلى أنها ستعمل على ذلك وفق القوانين الرياضية والأولمبية التي تحكم العمل الرياضي، بالتعاون مع كافة الهيئات الدولية والمحلية الرياضية المختصة بنشر الثقافة الأولمبية والرقابة على نزاهة الأداء الرياضي.

وأشارت اللجنة الأولمبية إلى أنها سعت خلال السنوات الماضية لتعزيز القيم الرياضية لدى فئات المجتمع، من خلال اعتمادها لأنشطة سنوية رئيسية تستهدف كافة فئات المجتمع ونشر القيم والثقافة الأولمبية، بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص

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