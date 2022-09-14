وزارة العمل تناقش العديد من ملفات السلامة مع شركة الكهرباء

غزة-الرأي



ناقشت وزارة العمل ممثلة بالإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، يوم امس الثلاثاء، العديد من ملفات السلامة مع مسئول ملف المولدات في شركة كهرباء غزة م. محمد الشيخ سلامة.



وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، ودائرة المولدات في شركة الكهرباء، من خلال زيارات إبداء الرأي الفني، والإشراف على قطاع المولدات التجارية الخاصة، وتبادل البيانات الخاصة فيما بينهما.



واتفق الطرفان على تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة تستهدف جميع المولدات التجارية الخاصة، بهدف التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.