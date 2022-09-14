وكالة الرأي الفلسطينية إدارة معتقل "عتصيون" تقدم ً طعاماً منتهي الصلاحية للمعتقلين وكالة الرأي الفلسطينية علاقات العمل بالشمال ينجز مخالصة عمالية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الموانئ البحرية تشرع بأعمال صيانة لمرافق ميناء غزة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكشف موعد المنحة المالية للأندية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرع بترميم المرحلة الثانية من سوق القيسارية التاريخي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبنات تحيي اليوم العالمي للمبرمج وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تنظم لقاءً توعوياً بالمجال الزراعي شرق خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية مجلس خدمات إدارة النفايات الصلبة يستقبل برنامج الجامعة الشعبية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يوليو وكالة الرأي الفلسطينية هيئة العمل التعاوني تنظيم زيارة عمل لجمعية مواصي رفح الزراعية
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تناقش العديد من ملفات السلامة مع شركة الكهرباء

14 أيلول / سبتمبر 2022 11:44

وزارة العمل تناقش العديد من ملفات السلامة مع شركة الكهرباء
وزارة العمل تناقش العديد من ملفات السلامة مع شركة الكهرباء

غزة-الرأي


ناقشت وزارة العمل ممثلة بالإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، يوم امس الثلاثاء، العديد من ملفات السلامة مع مسئول ملف المولدات في شركة كهرباء غزة م. محمد الشيخ سلامة.


وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، ودائرة المولدات في شركة الكهرباء، من خلال زيارات إبداء الرأي الفني، والإشراف على قطاع المولدات التجارية الخاصة، وتبادل البيانات الخاصة فيما بينهما.


واتفق الطرفان على تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة تستهدف جميع المولدات التجارية الخاصة، بهدف التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟