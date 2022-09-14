العمل تختتم اللقاءات التوعوية للعاملين في مديرية تعليم خانيونس

غزة- الرأي

اختتم قسم التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل خانيونس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم شرق خانيونس، اللقاءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين بمجال الصيانة التابعة لمديريات التربية والتعليم بالمحافظة.



وشارك في اللقاء الختامي م. محمود كلاب مدير مديرية عمل خانيونس، وأ. محمد صباح رئيس قسم التفتيش وحماية العمل في المديرية.



وهدفت اللقاءات إلى زيادة وعي العاملين حول ممارسات إجراءات السلامة والصحة المهنية في العمل.



وأكد كلاب علي التعاون الوثيق بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، مبدياً استعداد مديريته مواصلة اللقاءات التوعوية بهدف الوصول إلى بيئة عمل آمن ولائق.