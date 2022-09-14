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بدء زراعة أشتال الفراولة في شمال القطاع

14 أيلول / سبتمبر 2022 12:47

بدء زراعة أشتال الفراولة في شمال القطاع
بدء زراعة أشتال الفراولة في شمال القطاع

غزة- الرأي


تابع قسم الخضار في مديرية زراعة الشمال بدء المزارعين في زراعة اشتال الفراولة، وذلك بعد نقلها من ارض المشتل إلى الأرض المستديمة.


جاء ذلك، بعد متابعة حثيثة ومستمرة لمشاتل الفراولة لمدة اربع شهور للحصول على اشتال قوية وخالية من الأمراض.

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