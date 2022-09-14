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مستشفى الهلال الإماراتي تطبق نظام حوسبة الأجهزة الطبية بالمختبر

14 أيلول / سبتمبر 2022 01:06

مستشفى الهلال الإماراتي تطبق نظام حوسبة الأجهزة الطبية بالمختبر
مستشفى الهلال الإماراتي تطبق نظام حوسبة الأجهزة الطبية بالمختبر

طبقت مستشفى الهلال الإماراتي نظام حوسبة الأجهزة الطبية في قسم المختبر وربطها مع نظام المستشفيات، حيث سيتم نقل النتائج المخبرية بشكل آلي ومباشر عن طريق أجهزة الحاسوب، ويأتي ذلك في إطار سعى وزارة الصحة إلى تطوير العمل داخل المستشفيات إلكترونياً لتسهيل إنجاز المهام المطلوبة.


 وأوضح المهندس حسين أبو ستة ممثلاً عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة، أنه تم ربط الأجهزة الطبية في المختبر بالحاسوب على نظام المستشفيات والذي سيتم من خلاله عرض النتائج المخبرية بسرعة أكبر وبدقة عالية بعد تدقيقها من قبل موظفي المختبر، وبشكل آلي ومباشر دون الحاجة لتدخل الموظف أو طباعتها على ورق، حيث تم تطبيق الحوسبة على أجهزة "BS-200 , EC-90 , Cormay" وأجهزة فحص الدم.


من جانبه، بين المهندس سمير شلايل رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات "IT" في المستشفى بأن هذا النظام سيسمح بعرض النتائج المخبرية بعد تدقيقها بشكل أسرع ودقيق على أجهزة " تابليت" متوفرة مع رؤساء الأقسام الطبية وعلى أجهزة الحواسيب في محطات التمريض.


بدورها وجهت د. أحلام الجبالي نائب رئيس قسم المختبر الشكر الجزيل إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة، على دورهم المميز والجهود الكبيرة التي بذلوها بتطبيق هذا النظام، والذي يأتي في إطار تحسين الأداء وتسهيل إنجاز المعاملات المتعلقة بالمرضى، مؤكدةً سعى قسم المختبر إلى تطوير وتجويد أدائها من أجل تقديم الخدمات الطبية.


ولفت أ.محمود الحاج أحمد مدير المختبر في المستشفى إلى أن هذا النظام يأتي في إطار سعى وزارة الصحة إلى تطوير العمل داخل المستشفيات إلكترونياً لتسهيل إنجاز المهام المطلوبة ولتحسين الأداء الطبي والإداري في المستشفى من أجل تقديم الخدمة الطبية الأفضل للمرضى، مقدماً شكره الجزيل لجميع الأخوة الذين ساهموا في إنجاز هذا النظام وعلى رأسهم الإدارة العامة للتكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة.

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