مستشفى العيون ينجح بإجراء تدخل علاجي بالليزر لطفلة (خداج)

غزة- الرأي

نجح الفريق الطبي المتخصص في جراحات عيون الأطفال في مستشفى العيون من إجراء العلاج بالليزر الأول من نوعه لطفلة خداج، حيث تم نقلها بالحضانة المتنقلة من حضانة مستشفى القدس إلى مستشفى العيون وذلك بعد تشخيص الحالة بالإصابة باعتلال الشبكية لدى الأطفال الخدج.

وأشار د. عبدالله الكاشف استشاري جراحة العيون ورئيس وحدة الأطفال والحول بمستشفى العيون، أنه تم فحص الحالة وتقييمها واجراء خطة العلاج اللازمة بالتنسيق مع أطباء الحضانة في مستشفى القدس بخصوص الطفلة و البالغ عمرها شهر ونصف بعمر حملي ٢٧ أسبوع ووزنها عند الولادة ٩٠٠ جرام.

ونوه رئيس قسم التخدير بالمستشفى الاستشاري د. علاء الشرفا إلى صعوبات رافقت فريق التخدير تمثلت بصغر عمره الطفلة وإخضاعها تحت البنج العمومي، مشيرا الى أنه تم تخدير الطفلة وإيقاظها من البنج العمومي بسلام.

وأضاف د. الكاشف أنه تم إعطاء طفل أخر حقن بمادة الافاستين وذلك بسبب مضاعفات الولادة المبكرة على شبكية العيون، مبيناً أهمية وضرورة المسح والكشف المبكر على شبكية الأطفال حديثي الولادة لمنع وتجنب العمى الذي يحدث بسبب مضاعفات اعتلال الشبكية عند الأطفال الخدج.

وأشار إلى انه يتم المسح والمتابعة لشبكات الأطفال الخدج سواء في حضانة مستشفى الشفاء او العيادة التخصصية لعيون الأطفال في مستشفى العيون، إضافة إلى الكشف الطبي لأكثر من ٢٠ حالة أسبوعياً اعتلال الشبكية لدى الأطفال الخدج.

يذكر أن برنامج المسح والتشخيص للأطفال الخدج في حضانات وزارة الصحة بدأ منذ ٢٠١٧ بدعم ومتابعة من مؤسسة العون الطبي بريطانيا، حيث تم من خلاله تدريب الطواقم وتوفير العلاجات اللازمة وتوفير جهاز الليزر المرتبط بجهاز تنظير العين غير المباشر والمرتبط بالرأس لتقديم هذه الخدمة للأطفال الخدج الذين يعانون من مضاعفات اعتلال الشبكية والمحتاجين للعلاج بالليزر.