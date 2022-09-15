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إدارة المحررات تختتم مشروع "الرفع المساحي للحيازات الزراعية"

15 أيلول / سبتمبر 2022 08:19

إدارة المحررات تختتم مشروع "الرفع المساحي للحيازات الزراعية"
إدارة المحررات تختتم مشروع

أنجزت الادارة العامة العامة للمحررات، وسلطة الاراضي الفلسطينية مشروع الرفع المساحي للحيازات الزراعية، بأراضي المحررات وترسيم حدودها.


جاء ذلك، خلال حفل اختتامي أقامته أمس حضره أ.محمد سالم اللولو مدير عام المحررات، وم. عمر زايده مدير عام المساحة بسلطة الآراضي وأ. عبد القادر بنات مدير عام المصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد الوطني. 


بدورة، رحب اللولو بالحضور من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمزارعين كافة،مؤكداً علي أهمية نتائج ومخرجات المشروع في حصر الحيازات الزراعية، وأتمتتها وربطها ببرامج محوسبة، بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة للقطاع الزراعي.


وأشار إلى أهمية تحديث بيانات أصحاب الاشغالات من مؤسسات ومستأجرين، و انشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة بالمساحات والاحصائيات.


من جانبه تحدث م. زايده على أهمية المشروع في فحص وتدقيق بيانات المساحات الزراعية المتعاقد عليها وتصويب العقود المبرمة.


في الختام تم فتح باب الاستفسارات للحضور وأصحاب المؤسسات والمستأجرين العاملين بأراضي المحررات، ومن ثم تكريم طاقم العمل المشترك من الإدارة العامة للمحررات وسلطة الأراضي الفلسطيني.

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