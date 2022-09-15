تلسكوب الفضاء التابع لناسا يلتقط صورة لمجرتين حلزونيتين بعيدتين

التقط تلسكوب هابل الفضائي مجرتين حلزونيتين بعيدتين متداخلتين في صورة جديدة من تلسكوب الفضاء الأيقوني التابع لناسا، وفقاً لموقع space.

تقع المجرات المسماة SDSS J115331 و LEDA 2073461، على بعد أكثر من مليار سنة ضوئية من الأرض، في حين أن عرض تلسكوب هابل الفضائي الجديد يشير إلى اندماج جسمين مجريين، إلا أنه مجرد خداع بصري وأن المجرات لا تتفاعل مع بعضها البعض على الإطلاق، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية "ESA".

وكتب مسئولو وكالة الفضاء الأوروبية في البيان: "على الرغم من تصادم المجرتين على ما يبدو في هذه الصورة، فمن المحتمل أن يكون محاذاة المجرتين مجرد مصادفة، فلا يتفاعل الاثنان في الواقع، بينما قد تكون هاتان المجرتان مجرد سفن تمر في الليل، فقد التقط هابل مجموعة رائعة من المجرات المتفاعلة في الماضي".

وكانت نشرت وكالة الفضاء الأوروبية صورة، باستخدام ملاحظات من مشروع "Galaxy Zoo" التابع لوكالة الفضاء، وبدأت مبادرة المواطن القائمة على العلم في عام 2007 لتعهيد تصنيفات المجرات إلى مئات الآلاف من المشاركين.

وكتب مسئولو وكالة الفضاء الأوروبية في البيان: "هؤلاء المتطوعون يصنفون المجرات التي تم تصويرها بواسطة التلسكوبات الروبوتية وغالبًا ما يكونون أول من يضع أعينه على جسم فلكي على الإطلاق".