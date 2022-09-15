أسرار جديدة عن مخالفات بتويتر من رئيس الأمن السابق فى الشركة

كشف رئيس الأمن السابق في تويتر "بيتر زاتكو" عن وجود عميل صيني واحد على الأقل يعمل في منصة المدونات الصغيرة، وفقًا لتقرير نقلاً عن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة استماع أمس، وفقاً لموقع gadgets360.

وأطلق المُبلغ عن المخالفات "زاتكو"، الذى عمل سابقًا كرئيس أمن فى تويتر، مزاعم بوجود عيوب أمنية خطيرة فى الشركة، حيث ستعقد جلسة الاستماع قبل شهر من مواجهة تويتر مع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك في المحكمة بشأن قراره بالابتعاد عن صفقة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار.

وكشفت الملاحظات الافتتاحية لمجلس الشيوخ الأمريكي "تشاك جراسلي" أمس في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أن إفصاحات "زاتكو" تشير إلى أن وكيلًا صينيًا واحدًا على الأقل كان يعمل في الشركة، ومن المقرر أن يقدم المخترق الشهير شهادة حول مزاعمه ضد صاحب عمله السابق.

وتم الإبلاغ سابقًا عن أن "زاتكو" قد زعم أن تويتر قد ضلل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية "FTC" بشأن التدابير الأمنية للشركة كجزء من اتفاقية في عام 2011، وزعم أيضًا أن تويتر به عيوب أمنية خطيرة تؤثر على المنصة، وأن أحد من الموظفين يعملون نيابة عن الحكومات الأجنبية.

وذكر موقع تويتر سابقًا أن مزاعم زيكتو، الذى طُرد بسبب "القيادة غير الفعالة والأداء الضعيف"، يبدو أنها تهدف إلى إلحاق الضرر بالشركة.

ومن المتوقع أن يصوت مساهمو الشركة على صفقة الاستحواذ، قبل المحاكمة القادمة الشهر المقبل، عندما تواجه الشركة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، في المحكمة يوم 17 أكتوبر المقبل.