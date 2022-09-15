تشيلسي يواصل التعثر بتعادل مخيب مع ريد بول في دوري أبطال أوروبا

واصل تشيلسي الإنكليزي انطلاقته المهتزة في المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت فوزا مستحقا لميلان الإيطالي 3 / 1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

وتربع ميلان على الصدارة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه دينامو زغرب، في حين احتل ريد بول المركز الثاني برصيد نقطتين، وتذيل تشيلسي، حامل لقب المسابقة القارية عامي 2012 و2021، الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وبادر تشيلسي بالتسجيل عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 48، غير أن ريد بول أدرك التعادل من خلال نوا أوكافور في الدقيقة .75

وكان تشيلسي بدأ مشواره في البطولة بالخسارة صفر / 1 أمام دينامو زغرب الأسبوع الماضي، لتتم الإطاحة بمدربه الألماني توماس توخيل، ويتولى جراهام بوتر المسؤولية خلفا له، حيث سجل مدرب برايتون الإنجليزي السابق ظهوره الأول مع الفريق اللندني اليوم.

(د ب أ)