نابولي يسقط رينجرز في عقر داره بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

واصل نابولي الإيطالي انطلاقته الرائعة في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 / صفر على مضيفه رينجرز جلاسكو الأسكتلندي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة.

وانفرد نابولي بقمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه ليفربول الإنجليزي، الذي يتقدم بفارق المواجهات المباشرة على أياكس أمستردام الهولندي، صاحب المركز الثالث المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما بقي رينجرز في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وكان مقررا إقامة المباراة أمس الثلاثاء في نفس توقيت لقاء ليفربول وأياكس، الذي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي 2 / 1، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر تأجيله لمدة 24 ساعة لأسباب تنظيمية.

وجاء هدفا المباراة خلال الشوط الثاني، الذي شهد خوض رينجرز اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الأمريكي جيمس ساندز في الدقيقة 55 لحصوله على الإنذار الثاني.

وافتتح ماتيو بوليتانو التسجيل لنابولي في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها زميله البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 60، قبل أن يضيف جياكومو راسبادوري الهدف الثاني في الدقيقة .85

وتكفل تانجي ندومبيلي بتسجيل الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا الانتصار ليمنح نابولي قوة دفع جيدة قبل لقائه المرتقب مع مضيفه ميلان يوم الأحد القادم في بطولة الدوري الإيطالي.

(د ب أ)