ميلان يضرب بقوّة خبرة ريال مدريد تحسم موقعة "البرنابيو"

انفرد ريال مدريد الإسباني بصدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه لايبزج الألماني، امس، في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت تعادل شاختار دونيتسك الأوكراني 1 / 1 مع ضيفه سيلتيك الأسكتلندي.

ورفع ريال مدريد (حامل اللقب) رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة في المجموعة حتى الآن، بعدما استهل مشواره في المجموعة بالفوز 3 / صفر على مضيفه سيلتيك الأسبوع الماضي.

في المقابل، بقي لايبزج بلا رصيد من النقاط في قاع الترتيب، عقب خسارته في الجولتين الأولى والثانية.

على ملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد، عانى الفريق الملكي من غياب نجمه الفرنسي كريم بنزيمة بداعي الإصابة، وكاد أن يفقد النقاط الثلاث، خاصة خلال الشوط الأول الذي شهد عددا كبيرا من الفرص المحققة للتسجيل تبارى لاعبو لايبزج في إهدارها، غير أن خبرة نجوم الفريق الإسباني حسمت الموقف لصالحهم في النهاية.

وافتتح النجم الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي التسجيل للريال في الدقيقة 80، قبل أن يطلق ماركو أسينسيو رصاصة الرحمة على آمال لايبزج في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز واصل الريال سلسلة انتصاراته على المستويين المحلي والقاري، بعدما فاز في جميع لقاءاته السبعة التي خاضها في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وفاز الريال في جميع مبارياته الخمس الأولى التي خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن، قبل أن يحقق الانتصار في أول جولتين بمجموعته بدوري الأبطال.

ونجح مانشستر سيتي الإنجليزي في قلب تأخره بهدف إلى فوز 2 1/ على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وكان الفريق الألماني هو المبادر بالتسجيل عن طريق جود بلينجهام في الدقيقة 56، قبل أن يدرك جون ستونز التعادل لسيتي في الدقيقة .80

وفي الدقيقة 83 سجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني لمانشستر سيتي، ليمنح فريقه ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد دورتموند عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة السابعة، خيم التعادل السلبي على مواجهة كوبنهاجن الدنماركي وضيفه إشبيلية الإسباني.

وحصد كلا الفريقين النقطة الأولى في المجموعة، ليحتل كوبنهاجن المركز الثالث بفارق الأهداف عن الفريق الإسباني.

وانتزع ميلان الإيطالي انتصاره الأول عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة.

واعتلى ميلان، الذي سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي في الجولة الماضية، صدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق نقطة أمام دينامو زغرب، صاحب المركز الثاني.

وعلى ملعب (سان سيرو)، كان ميلان الطرف الأفضل في المباراة، حيث فرض سيطرته على معظم فترات اللقاء، وحقق انتصاره بأقل مجهود، ليحصل على دفعة معنوية جيدة قبل لقائه الهام مع ضيفه نابولي يوم الأحد المقبل في الدوري الإيطالي.

وافتتح النجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو التسجيل لمصلحة ميلان في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني في الدقيقة .47

وقلص دينامو زغرب الفارق، بهدف سجله ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 56، غير أن توماسو بوبيجا أضاف الهدف الثالث لميلان في الدقيقة .77

وواصل تشيلسي الإنجليزي انطلاقته المهتزة في المجموعة الخامسة، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي.

وبادر تشيلسي بالتسجيل عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 48، غير أن ريد بول أدرك التعادل من خلال نوا أوكافور في الدقيقة .75

وكان تشيلسي بدأ مشواره في البطولة بالخسارة صفر / 1 أمام دينامو زغرب الأسبوع الماضي، لتتم الإطاحة بمدربه الألماني توماس توخيل، ويتولى جراهام بوتر المسؤولية خلفا له، حيث سجل مدرب برايتون الإنجليزي السابق ظهوره الأول مع الفريق اللندني امس.

