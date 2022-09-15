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جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد عدي صلاح غرب جنين

15 أيلول / سبتمبر 2022 03:38

جانب من التشييع
جانب من التشييع

جنين - الرأي

شيعت جماهير غفيرة بمحافظة جنين، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الفتى عدي طراد هشام صلاح (17 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجاب شوارع المدينة، باتجاه الدوار الرئيسي، حيث رفع المواطنون الجثمان على الأكتاف، وسط صيحات غضب عارمة ضد جرائم الاحتلال المستمرة ضد أبناء شعبنا.

ورفع المشاركون صور الشهيد، منطلقين في مسيرة سيارات باتجاه كفردان مسقط رأس الشهيد، حيث جرت مسيرة شعبية ورسمية حاشدة جابت شوارع وأزقة البلدة، وصولا إلى منزل ذوي الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان من قبل الأهل والأصدقاء والرفاق.

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