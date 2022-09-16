الكشف عن أسماء الجهاز الفني الجديد لنادي نماء الرياضي

أسدل الستار رسميًا عن الجهاز الفني الجديد لنادي نماء الرياضي، بعد استقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن رأفت خليفة.

ويتكون الجهاز الفني الجديد من الكابتن المخضرم غسان البلعاوي (مدير فني)، والكابتن محمد مهنا (مساعد)، والكابتن وائل رصرص (مدرب حراس)، والكابتن محمد عبد ربه (المدير الإداري)، بالإضافة إلى المشرف الرياضي الكابتن (إيهاب أبو الخير)، والدكتور ماهر غنيم (مسؤول اللجنة الطبية).

ويسعى نماء من خلال الجهاز الفني الجديد إلى تحسين الصورة التي ظهر بها الفريق في الجولة الأولى، والعودة السريعة لسكة الانتصارات من أجل المنافسة على التأهل لدوري الأضواء.

ويستقبل فريق نادي نماء ضيفه فريق نادي المجمع الإسلامي، الأحد المقبل، على ملعب بيت حانون البلدي في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى.