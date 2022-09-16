روما يكتسح هلسنكي بثلاثية نظيفة فى الدوري الأوروبي

اكتسح روما الإيطالي نظيره هلسنكي الفنلندي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2022-2023، وسجل أهداف المباراة كل من باولو ديبالا، لورينزو بيليجريني، وأندريا بيلوتي في الدقائق، 47، 49، و68 على التوالي.

بهذه النتيجة ارتقى نادي روما الى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد وهزيمة وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدفين.

بينما تواجد هلسنكي الفنلندي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد صفر من النقاط وتلقي 5 أهداف دون تسجيل.

وافتتح فريق روما، مشواره في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2022-2023، بالخسارة أمام لودوجوريتس 1-2 في الجولة الأولي.

ويأمل مورينيو المدير الفني لفريق روما، في تكرار إنجاز الموسم الماضي، والحصول على لقب جديد يضاف إلي خزائنه بشكل خاص والذئاب بشكل عام.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو قاد روما للتتويج بالنسخة الأولي من بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي الموسم الماضي.

وعلى الجانب المحلي، حقق فريق روما بداية جيدة ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث خاض 6 لقاءات بالمسابقة، مقسمين ما بين 4 إنتصارات وتعادل وخسارة وحيدة.

ويحتل فريق روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجاري، برصيد 13 نقطة، جمعهما من 6 مباريات.

تشكيل روما جاء كالتالي:

حراسة المرمى: زوي باتريسيو.

خط الدفاع: فينا، إيبانيز، مانشيني، كارسدورب.

خط الوسط: ماتيتش، بيليجريني، كريستانتيز

خط الهجوم: سبينازولا، زانيلو، بيلوتي.

بينما جاء تشكيل هلسنكي كالتالي..

حراسة المرمى: هازارد.

خط الدفاع: رايتالا، تينهو، هوسكونين.

خط الوسط: برازن، فانانن، لينجمان، هيتيماج.

خط الهجوم: سويري، أبو بكري، هوستيك.