إتاحة سناب شات على الويب لجميع مستخدمي تطبيق المراسلة فى العالم



شقت ميزات المراسلة ومحادثات الفيديو في سناب شات طريقها لأول مرة إلى المتصفحات في يوليو الماضي، ولكن فقط في أسواق محددة ولمشتركي سناب شات +، لكن حاليا أصبح سناب شات للويب متاحًا أخيرًا لجميع مستخدمي تطبيق المراسلة في جميع أنحاء العالم.



قد يكون الخيار الأفضل للمستخدمين الذين لديهم الكثير من الكتابة والرسائل لإرسالها، حيث سيبحثون عن شاشة أكبر ويمكنهم الوصول إلى لوحة مفاتيح حقيقية.



تعد واجهة الويب أساسية جدًا، ولكن يمكن استخدامها أيضًا لإرسال الصور وإجراء مكالمات الصوت والفيديو. وقال متحدث باسم الشركة سابقًا إنه مكالمات الفيديو أصبحت أكثر شيوعًا بين مستخدميها مؤخرًا. وقد يؤدي منح المستخدمين الوصول إلى الميزة الموجودة على الويب إلى مكالمات فيديو أطول.



وأضاف المتحدث أن سناب يمكن أن يجلب المزيد من ميزاته الأساسية إلى واجهة الويب إذا كان هناك طلب كافٍ عليها وفقا لما نقله موقع Engadget. بالإضافة إلى ذلك أطلقت سناب أدوات قفل الشاشة لجهاز آيفون، بعد أن ظهر نظام التشغيل iOS 16.



وتتيح الأدوات للمستخدمين إنشاء اختصارات للمحادثات التي يريدونها -ربما للأشخاص الذين يتحدثون معهم بشكل متكرر- حتى يتمكنوا من إطلاق الدردشات من شاشتهم بنقرة واحدة.



وسيحتوى تطبيق سناب شات على اختصارات جديدة أعلى صفحة الدردشة الخاصة به. وستسهل على المستخدمين الوصول إلى سنابس غير المقروءة والمحادثات من الأصدقاء والردود على القصص.



وسيعرضون أيضًا تذكيرات بأعياد الميلاد أو للمحادثات التي لم يرد عليها المستخدمون بعد. أخيرًا قدم Snap ملصقات أسئلة يمكن للمستخدمين نشرها في قصصهم وSnaps. وقالت الشركة إن هذه الميزات سيتم طرحها للمستخدمين قريبًا إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.

