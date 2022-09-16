واتس آب يختبر قدرة التطبيق على إنشاء استطلاعات الرأى

يتمكن بعض مستخدمي واتساب قريبًا من إرسال نوع جديد من الرسائل النصية، حيث يختبر التطبيق قدرة الدردشة على إنشاء استطلاعات الرأي داخل التطبيق.



لكن المحققين في WABetaInfo اكتشفوا أن استطلاعات الرأي موجودة في تطبيق اختبار اندرويد التجريبي، وهذا يعني أن مستخدمي الإصدار التجريبي سيكونون قادرين قريبًا على تجربة إنشاء استطلاعات الرأي، وسيتم طرح الميزة لعامة الناس أيضًا.



وفقًا لآخر تسريب سيتمكن مستخدمو واتساب من مشاركة استطلاعات الرأي مع أعضاء آخرين في المجموعة، وسيكون بإمكانهم إضافة ما يصل إلى 12 خيارًا في الاستطلاع.



ومع ذلك فمن الممكن أن ينمو هذا الحد الأقصى أو يتقلص قبل إطلاق الميزة في النهاية حسبما نقل موقع ذا صن.



ستتمكن من الوصول إلى الميزة من خلال صفحة "إجراء الدردشة"، حيث يمكنك أيضًا اختيار إرسال المستندات أو المواقع أو ملفات تعريف جهات الاتصال.



على الرغم من أنه قيد التطوير حاليًا على نظام أندرويد ، فمن المحتمل أن تعمل الاستطلاعات بنفس الطريقة على نظامي iOS وسطح المكتب أيضًا، لكن واتساب لم تعلن عن موعد إطلاق الميزة الجديدة.



إذا كنت ترغب في تجربة أحدث ميزات واتساب أولاً ، فاتبع هذه الخطوات للانضمام إلى الإصدار التجريبي.

كيفية الحصول على WhatsApp beta

لتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي ، يلزمك الانتقال إلى جوجل بلاى على جهاز أندرويد والبحث عن واتساب.



قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى "كن أحد مختبري الإصدار التجريبي".



اضغط على زر "أنا في" ثم انقر على "انضمام" للتأكيد.



ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.



يكشف واتساب عن نوع جديد من الرسائل النصية لم ترسله من قبل في تحديث الصدمة



سيتمكن بعض مستخدمي واتساب قريبًا من إرسال نوع جديد من الرسائل النصية.



يختبر واتساب قدرة الدردشة على إنشاء استطلاعات الرأي داخل التطبيق.





يعد الانضمام إلى WhatsApp beta على iOS أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة.



اتبع دليل Apple .

خدعة أمان WhatsApp

أثناء انتظار استطلاعات الرأي ، هناك ميزة مهمة يجب عليك تنشيطها.



يمكنك بالفعل تعيين WhatsApp ليكون له شاشة قفل خاصة به.



هذا يعني أنه إذا قمت بتمرير شخص ما على هاتفك لاستخدامه لفترة قصيرة ، فلن يتمكن من الوصول إلى WhatsApp الخاص بك.



لإعداد هذا الأمر عليك التوجه إلى إعدادات WhatsApp الخاصة بك.



ثم انقر فوق "الحساب" ثم "الخصوصية".



يمكنك تشغيل "قفل الشاشة" باستخدام Touch ID أو Face ID على iPhone.



ستتمكن أيضًا من اختيار مدة زمنية عندما يكون المعرف مطلوبًا مرة أخرى.



عندما تذهب لفتح التطبيق ، سيطلب منك مطبوعاتك أو صورة لوجهك للتحقق من أنك تقرأ محادثاتك الخاصة حقًا.



لا يزال بإمكانك قراءة الرسائل والرد عليها بسرعة في نافذة الإشعارات ، وبالتالي فإن الأداة ليست مضمونة.



ستتمكن أيضًا من الرد على مكالمات WhatsApp.