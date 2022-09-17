مقتل 5 جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على مطار دمشق

الرأي - وكالات:

نفّذ الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدوانا جويا، استهدف فيه مطار دمشق الدولي وبعض المواقع بريف دمشق الجنوبي، ما أدى لمقتل 5 جنود سوريين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكر مصدر عسكري لـ"سانا" أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرقي بحيرة طبرية مستهدفًا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر أن العدوان "أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن العدوان الـ25 على الأراضي السورية خلال العام 2022.

الخدمة.