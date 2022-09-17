برشلونة يستدرج إلتشى اليوم لخطف صدارة الدوري الإسباني من الريال

يستضيف فريق برشلونة، نظيره إلتشي، اليوم السبت على ملعب الكامب نو، معقل النادي الكتالوني ، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2022-2023.

موعد مباراة برشلونة ضد التشي والقناة الناقلة



مباراة برشلونة ضد التشي في الدوري الاسباني تقام فى الرابع والربع عصر اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022 على ملعب "كامب نو"، ومن المقرر أن تٌذاع المباراة عبر قناة beIN Sports Premium 1 HD.

ويخوض برشلونة مباراة اليوم بعد أيام من الهزيمة التي تلقاها أمام نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن هناك حالة من الرضا داخل برشلونة الموسم الحالي تحت قيادة تشافي، خصوصا أنه في وضعية جيدة ويقدم مستويات رائعة على الرغم من هزيمته أمام بايرن ميونخ.

وأظهر برشلونة مع تشافي، مؤشرات إيجابية تُنبِئ بأنه وضع خلفه إحدى أسوأ أيامه منذ عقود، حيث بدا واضحا ان المدير الفني راضيا إلى حد كبير عما شاهده في ميونخ، خصوصا أنه قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سنأخذ الإيجابيات.. ورغم أن النتيجة كانت سلبية، سنتعلم من الأخطاء.

ويرى تشافي أن الخسارة الأولى لفريقه هذا الموسم كانت خطوة الى الوراء قائلا:" قمنا بما يكفي كي نستحق التعادل إن لم يكن الفوز. لم نستحق الهزيمة لكننا ارتكبنا الأخطاء في منطقتي الجزاء، مما سمح للبايرن فى تسجيل هدفين".

ويدخل برشلونة المباراة اليوم وهدفه حصد النقاط الكاملة، من أجل مواصلة المشوار وتضييق الخناق على ريال مدريد فى الصدارة، خاصة بعد الفوز الكبير على قادش في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

وسيكون برشلونة أمام فرصة لخطف صدارة الدوري الإسباني ولو بشكل مؤقت حال الفوز أمام التشي اليوم، حيث إن يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة جمعها من أربعة انتصارات وتعادل.

في المقابل، يعاني إلتشي من سوء نتائح منذ بداية الموسم، حيث إنه يدخل المباراة وهو في أسوأ أحواله، بعد أن حصد نقطة واحدة فقط من أول خمس جولات، ويحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني.