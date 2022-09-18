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مصطفى محمد فى مهمة جديدة مع نانت أمام لانس بالدوري الفرنسي

18 أيلول / سبتمبر 2022 08:18

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد ، بنظيره لانس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد لانس والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة فى الخامسة وخمس دقائق بين فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، ونظيره لانس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي على ملعب لا البوجوار 

ويحتل نانت المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد لانس فى المركز الثالث برصيد 17 نقاط.

وتذاع مباراة نانت ولانس في الدوري الفرنسي على قنوات بي إن سبورتس.

وكان مصطفى محمد قد شارك فى خسارة فريقه نانت أمام مضيفه لوريان بنتيجة 3-2 فى المواجهة التى أقيمت بينهما باستاد دو موستوار، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

وتعاقد نانت الفرنسي مع النجم المصرى مصطفى محمد بعقد إعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من جالاتا سراى التركى خلال سوق الانتقالات الصيفية ، مع خيار شراء المهاجم الدولي 24 عامًا لموسم اخر  2022-2023.

وشارك مصطفي محمد في 7 مباريات بالدوري الفرنسي بمعدل 371 دقيقة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما واجمالا فقد لعب 9 مباريات مع نانت منذ قدومه سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.

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