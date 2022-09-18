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لاعب من مخيم الشاطئ يتميز في اختبارات الزمالك

18 أيلول / سبتمبر 2022 08:20

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أبدي الجهاز الفني المشرف عل قطاع الناشئين بنادي الزمالك إعجابه بقدرات وإمكانيات اللاعب قصي كريزم من مخيم الشاطئ، الذي خضع لاختبارات مع فريق الناشئين خلال الأسبوع الماضي.

وأشاد مدرب الفريق ياسر المحمدي، بإمكانيات وقدرات اللاعب الفنية، حيث شارك مع فريق الشباب تحت "17" في أكثر من مباراة تجريبية، وظهر بشكل لافت، لكن وجود أكثر من لاعب مميز في مركزه وتفوقهم عليه، قد يمنع الزمالك من التعاقد معه.

ويجيد كريزم اللعب في وسط الملعب، ويتمتع بإمكانيات فنية جيدة، مما أهله للخضوع للإختبارات في أحد أكبر وأعرق الأندية المصرية الإفريقية والعربية.

وأكد الكابتن مصطفي نجم عضو لجنة قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن اللاعب من الممكن أن يحصل عل فرصة للعب في أكثر من نادٍ مصري، بسبب وجود زخم وعدد كبير من اللاعبين في مركزه.

ولعب كريزم عدة سنوات في صفوف فرق الناشئين بنادي خدمات الشاطئ، قبل المغادرة لجمهورية مصر العربية، حيث من المتوقع أن ينتقل اللاعب لأحد الأندية المصرية مستقبلاً.

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