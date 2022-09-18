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سرحان: بدء تنفيذ مشروع شارع الرشيد بمنطقة الشاطئ

18 أيلول / سبتمبر 2022 11:52

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان، اليوم الأحد، بدء تنفيذ مشروع شارع الرشيد في منطقة الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال سرحان، إنه كان مخططا منذ بداية العمل في مشروع شارع الرشيد العمل على توسعة الشارع في منطقة الشاطئ.

وأضاف أنه تم إجراء دراسة ورفعها للجنة المتابعة، وتشكيل لجان قامت بدراسة الوضع الموجود، وحصرها واعتماد المشروع، وسيتم البدء حاليا بتنفيذ مشروع الرشيد.

وفيما يخصّ المنشآت غرب الشارع، أوضح سرحان، أنّه سيتم هدمها كلها، وأما المواطنين، فسيتم تقديم عدة خيارات لهم إما تعويضهم بأرض أو بأموال تكفي للبناء ويتم التقييم وفقًا لكل حالة.

وأشار وكيل وزارة الأشغال، إلى تواصلهم مع المواطنين بخصوص المشروع، مبيّنًا أنّ كل مواطن يريد حقه كاملًا، وهذا ما تسعى الوزارة إليه وهو إعطاء كامل الحقوق للناس.

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