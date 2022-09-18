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الارشاد الزراعي تناقش دليل الإجراءات الخاص بها

18 أيلول / سبتمبر 2022 12:29

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غزة-الراي 
عقد الإدارة العامة للإرشاد و خدمات المزارعين لقاءً هاماً لكافة دوائرها، بهدف مناقشة دليل الإجراءات الخاص بالعمليات التي تنفذها من خلال الدوائر الفنية و الدوائر الادارية في محافظات قطاع غزة الخمسة.


وتأتي هذه الاجراءات ضمن المهام الفنية والإدارية التي تقدمها للمزارعين والمربين، حيث تم مناقشة عدة إجراءات من أهمها (ترخيص مزارع الدواجن- صرف المبيدات المقيدة،وغيرها).


وتعتبر هذه الإجراءات ضرورية لتنظيم العمل ما بين الوزارة والمزارعين و المربين، من أجل ترتيب منظومة العمل في وزارة الزراعة، و بلورة مخرجات تساهم بشكل رئيسي في بناء السياسات والخطط الاستراتيجية لوزارة الزراعة
 

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