الارشاد الزراعي تناقش دليل الإجراءات الخاص بها

غزة-الراي

عقد الإدارة العامة للإرشاد و خدمات المزارعين لقاءً هاماً لكافة دوائرها، بهدف مناقشة دليل الإجراءات الخاص بالعمليات التي تنفذها من خلال الدوائر الفنية و الدوائر الادارية في محافظات قطاع غزة الخمسة.



وتأتي هذه الاجراءات ضمن المهام الفنية والإدارية التي تقدمها للمزارعين والمربين، حيث تم مناقشة عدة إجراءات من أهمها (ترخيص مزارع الدواجن- صرف المبيدات المقيدة،وغيرها).



وتعتبر هذه الإجراءات ضرورية لتنظيم العمل ما بين الوزارة والمزارعين و المربين، من أجل ترتيب منظومة العمل في وزارة الزراعة، و بلورة مخرجات تساهم بشكل رئيسي في بناء السياسات والخطط الاستراتيجية لوزارة الزراعة

