المستشفى الأوروبي يعقد دورة حول دعم الحياة الأساسي

غزة-الراي

عقد قسم التدريب و التطوير في مستشفى غزة الأوروبي و بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة حول دعم الحياة الأساس BLS ، وتستهدف الدورة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى .



من جانبه، أوضح رئيس قسم التدريب والتطوير أ. ناجي أبو لولي أن الدورة تشمل التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي عالي الجودة للبالغين والأطفال والرضع ولأي شخص يعاني من ضيق التنفس أو السكتة القلبية ، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع حالات تحرير انسداد المجرى الهوائي بجسم غريب (الاختناق) .



وأشار أ. أبو لولي إلى ان الأيام القادمة ستشهد تنفيذ دورات مشابهة حتى تتمكن جميع الطواقم من الحصول على التدريب اللازم.



بدوره ،أكد مدير المستشفى د. يوسف العقاد على أهمية هذه الدورات وضرورة استفادة كل الكوادر الصحية منها ، نظراً لنوعيتها والحاجة الماسة لتطبيق مهاراتها بشكل صحيح في حياتنا وعملنا اليومي بالمستشفيات .



وأعرب د. العقاد عن جزيل شكره لكل القائمين على تنفيذ الدورة وللمدربين الذين يقدمون أفضل ما لديهم من خبرة وكفاءة لأجل تطوير الخدمة المقدمة بالمستشفى.

