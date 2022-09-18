وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يعقد دورة حول دعم الحياة الأساسي وكالة الرأي الفلسطينية 30 معتقلًا إداريًا يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يعقد لقاءه الثامن لمناقشة الموازنة العامة وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يستقبل وفدًا من بنك الإنتاج وكالة الرأي الفلسطينية الارشاد الزراعي تناقش دليل الإجراءات الخاص بها وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل بمدارس القدس غدًا رفضًا للمنهاج الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم عدة جولات ميادنية على المخابز والاسواق وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تنظم ورشة عمل حول اليوم العالمي لسلامة المرضى وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم ينظم لقاء لمناقشة قضايا تتعلق بالمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية سرحان: بدء تنفيذ مشروع شارع الرشيد بمنطقة الشاطئ
أخبار » الأخبار الحكومية

المستشفى الأوروبي يعقد دورة حول دعم الحياة الأساسي

18 أيلول / سبتمبر 2022 01:16

111
111

غزة-الراي
عقد قسم التدريب و التطوير في مستشفى غزة الأوروبي و بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية دورة حول دعم الحياة الأساس BLS ، وتستهدف الدورة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى .


من جانبه، أوضح رئيس قسم التدريب والتطوير أ. ناجي أبو لولي أن الدورة تشمل التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي عالي الجودة للبالغين والأطفال والرضع ولأي شخص يعاني من ضيق التنفس أو السكتة القلبية ، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع حالات تحرير انسداد المجرى الهوائي بجسم غريب (الاختناق) .


وأشار أ. أبو لولي إلى ان الأيام القادمة ستشهد تنفيذ دورات مشابهة حتى تتمكن جميع الطواقم من الحصول على التدريب اللازم.


بدوره ،أكد مدير المستشفى د. يوسف العقاد على أهمية هذه الدورات وضرورة استفادة كل الكوادر الصحية منها ، نظراً لنوعيتها والحاجة الماسة لتطبيق مهاراتها بشكل صحيح في حياتنا وعملنا اليومي بالمستشفيات .


وأعرب د. العقاد عن جزيل شكره لكل القائمين على تنفيذ الدورة وللمدربين الذين يقدمون أفضل ما لديهم من خبرة وكفاءة لأجل تطوير الخدمة المقدمة بالمستشفى.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟