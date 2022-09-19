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خطوات.. كيفية إيقاف تشغيل "الحالة النشطة" على فيس بوك

19 أيلول / سبتمبر 2022 09:37

خطوات.. كيفية إيقاف تشغيل "الحالة النشطة" على فيس بوك
خطوات.. كيفية إيقاف تشغيل

قد يكون فيس بوك مسؤولاً عن وضع كلمة "اجتماعي" في وسائل التواصل الاجتماعي ، ولكن هناك أوقات لا ترغب فيها - أو ليس لديك وقت - للتفاعل مع الأصدقاء.
 
إذا كنت تريد تسجيل الدخول إلى فيس بوك دون أن يعرف أصدقاؤك أنك متصل بالإنترنت ، فيمكنك بسهولة إيقاف "حالتك النشطة" حتى تظهر في وضع عدم الاتصال.
   
كيفية إيقاف تشغيل الحالة النشطة على فيس بوك في متصفح الويب
لإيقاف تشغيل الحالة النشطة والظهور في وضع عدم الاتصال على فيس بوك:

 
1. افتح فيس بوك في متصفح وقم بتسجيل الدخول ، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.
 
2. انقر فوق رمز Messenger الدائري في الزاوية العلوية اليمنى.
 
3. انقر على أيقونة ثلاثية النقاط أعلى قائمة Messenger المنسدلة.
 
4. انقر فوق إيقاف تشغيل الحالة النشطة في القائمة المنسدلة.
 
5. ستظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد إيقاف تشغيل الحالة النشطة لجميع جهات الاتصال ، أو إيقاف تشغيل الحالة النشطة لجميع جهات الاتصال باستثناء جهات الاتصال ، أو إيقاف تشغيل الحالة النشطة لبعض جهات الاتصال فقط. عند النقر فوق الخيارين الأخيرين ، سيظهر مربع حيث يمكنك إدخال أسماء أشخاص معينين.
 
6. انقر فوق "موافق" عند الانتهاء.

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