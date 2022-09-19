كيفية التعامل مع أعطال Apple ID server بـ6 طرق

إذا كنت تحاول تثبيت تطبيق أو تشغيل Apple Music أو تسجيل الدخول إلى iCloud، فهناك الكثير من الأسباب التي تجعل جهاز أيفون يحتاج إلى الاتصال بخوادم أبل، وإذا واجهت خطأ في الاتصال بالخادم Server، فأنت تعلم أنه يمكن أن يتوقف عملك، لأن أبل تحتاج إلى التحقق من Apple ID وكلمة المرور قبل متابعة الكثير من المهام الشائعة.



ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه على الرغم من أن المشكلة قد تبدو غامضة، ولا يمنحك أيفون أي سبب أو علاج، إلا أن هناك بعض الطرق السريعة والسهلة لاستكشاف المشكلة ومتابعة يومك.

انتظر واعد المحاولة

هناك العديد من الطرق لاستكشاف المشكلة وإصلاحها عندما يتعذر على جهاز أيفون الاتصال بخادم معرف Apple، ولكن غالبًا ما يكون الحل الأبسط هو الحل الذي يعمل.



إذا واجهت خطأً مؤقتًا متقطعًا أثناء محاولة تسجيل الدخول إلى حساب Apple الخاص بك، فانتظر بضع لحظات وحاول مرة أخرى.



كما أنه في كثير من الأحيان، سيعمل تسجيل الدخول للمرة الثانية على ما يرام، خاصةً إذا كانت المشكلة متعلقة بالازدحام على خادم أبل أو اتصال شبكة صعب بين هاتفك والإنترنت.

اعد تشغيل جهاز أيفون

إذا طلب منك أحد فنيي تكنولوجيا المعلومات في أي وقت مضى إيقاف تشغيل الكمبيوتر ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، فأنت تعلم جوهر هذه الخطوة، وهى إعادة تشغيل أجهزة الكمبيوتر مثل الكمبيوتر الشخصي حتى يمكن لهاتفك التخلص من البيانات السيئة وإعادة تعيين الاتصالات، وبشكل عام حل المشكلات دون استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أعمق.

تحقق من اتصالك بالإنترنت

إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول إلى خادم معرف Apple، فقد تكون المشكلة متعلقة باتصالك بالإنترنت، وهناك طريقتان ستحاول أبل من خلالهما تسجيل الدخول: باستخدام اتصال خلوي أو عبر شبكة WiFi، لذلك عليك التحقق للتأكد من أن لديك اتصالاً جيدًا عن طريق التحقق من حالة الاتصال اللاسلكي في الجزء العلوي من شاشة هاتفك.

قم بتثبيت آخر التحديثات

إذا كان برنامج الكمبيوتر الخاص بك قديمًا، فقد يؤدي ذلك إلى ترك أخطاء وعدم توافق في النظام على هاتفك يمكن أن يتداخل مع قدرتك على الاتصال بخادم معرف Apple.

كما أنه للتحقق مما إذا كان جهاز أيفون بحاجة إلى التحديث، ابدأ تطبيق الإعدادات ثم اضغط فوق عام، ثم اضغط فوق تحديث البرنامج.

تحقق مما إذا كانت خدمة Apple متصلة بالإنترنت

قد تكون خدمات Apple غير متصلة بالإنترنت، وتسهل أبل معرفة ما إذا كانت الخدمة التي تحاول الوصول إليها تعمل كما هو متوقع.



افتح صفحة حالة نظام Apple في متصفح الويب وابحث عن الصفحة التي كنت تحاول الوصول إليها.

إذا كانت هناك نقطة حمراء بجوار الخدمة، فهي غير متصلة بالإنترنت وتحتاج ببساطة إلى الانتظار قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول والوصول إليها.

تحقق من التاريخ والوقت

قد تواجه مشكلة اتصال معرف أبل، خاصةً إذا كنت تحاول استخدام خدمة iCloud، إذا كان تاريخ ووقت هاتفك غير دقيقين.



ويتم بشكل افتراضي تعيين التاريخ والوقت تلقائيًا باستخدام خدمة عبر الإنترنت، ولكن إذا تم تغيير إعدادات هاتفك لتعيين الوقت يدويًا، فقد يكون هذا هو السبب.



يمكنك للتحقق أن تبدأ تطبيق الإعدادات ثم اضغط فوق عام، وبعده اضغط على التاريخ والوقت، ثم تأكد من تمكين الإعداد تلقائيًا عن طريق تمرير الزر إلى اليمين.