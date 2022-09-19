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نقص فيتامين معين يتسبب في تلف شرايين القلب

19 أيلول / سبتمبر 2022 10:10

نقص فيتامين معين يتسبب في تلف شرايين القلب
نقص فيتامين معين يتسبب في تلف شرايين القلب

نشر موقع "إكسبريس"، بحثًا جديدًا أكد أن تعرض الجسم لنقص شائع في فيتامين محدد يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين، عند تعرض الشخص لهذا الأمر يزداد فرص الإصابة والتعرض لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، كما يؤدي الضغط الشديد على صحة الشرايين إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 
 
وأوضح التقرير، أن هذا الفيتامين الناقص هو فيتامين ب12،  حيث يظهر نقصه  عندما يتسبب نقصه  في إنتاج الجسم لخلايا دم حمراء، كما يتعرض الشخص أيضا لحدوث  اضطراب في الرؤية ومشاكل بالذاكرة، ويمكن أن يؤدي نقصه فيتامين ب12 إلى حدوث مضاعفات مختلفة.
 
وأوضح التقرير، أن الدراسة أضافت أنه من ضمن المضافعات الإصابة بتلف الشريان، وهذا يحدث سواء لا تحصل على ما يكفي من فيتامين ب12 في نظامك الغذائي أو كنت تعاني من حالة تجعلك أكثر عرضة للمرض. 
 
وأكد التقرير، أن الإصابة بنقص في فيتامين ب12، يمكن أن يتسبب في مشاكل بشرايين كالتصلب والإنسداد، ولذا يزداد فرص الإصابة بالجلطات الدم التي يمكن أن تمنع تدفق الدم إلى قلبك أو دماغك.
 
وأكد التقرير، أن أعراض نقص فيتامين ب 12 هي: 
- التعب الشديد.
- التهاب اللسان واحمراره.
-قرحة في الفم.
- ضعف في العضلات.
-اضطراب في الرؤية.
- مشاكل نفسية قد تشمل الاكتئاب والارتباك.
- مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم على الأمور.

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