وكالة الرأي الفلسطينية الحشرة.. لقب مثير للجدل يطلق على رونالدو وكالة الرأي الفلسطينية ضربة رأس من سيميوني تمنح نابولي الفوز 2-1 في ملعب ميلان وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد ينتزع الفوز على أتليتيكو في الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية لو من عشاقها.. تناول البطاطس الساخنة يضر صحتك وكالة الرأي الفلسطينية حب الشباب في موسم الخريف.. اعرف الأسباب وكيفية تحسين صحة الجلد وكالة الرأي الفلسطينية نقص فيتامين معين يتسبب في تلف شرايين القلب وكالة الرأي الفلسطينية يمكن لرواد الفضاء استخدام تربة المريخ للطباعة ثلاثية الأبعاد وكالة الرأي الفلسطينية تنفيذ المرحلة الأولى من تدعيم كاسر الأمواج في ميناء غزة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية التعامل مع أعطال Apple ID server بـ6 طرق وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصـابات في 18 حـادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
أخبار » الأسرة و المجتمع

حب الشباب في موسم الخريف.. اعرف الأسباب وكيفية تحسين صحة الجلد

19 أيلول / سبتمبر 2022 10:12

حب الشباب في موسم الخريف.. اعرف الأسباب وكيفية تحسين صحة الجلد
حب الشباب في موسم الخريف.. اعرف الأسباب وكيفية تحسين صحة الجلد

يؤثر الطقس بشكل كبير على صحة بشرتنا، في حين أنه من الضروري استخدام واقي الشمس خلال فصل الصيف والمرطب خلال الشتاء ، إلا أنه من الضروري أيضًا العناية المناسبة ببشرتك أثناء موسم الخريف لتجنب الإصابة بحب الشباب ، وإليك الأسباب التي تجعل بشرتنا عرضة لحب الشباب في موسم الخريف ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
ما هي أسباب ظهور حب الشباب في الرياح الموسمية؟
الأسباب الأكثر شيوعًا لمشاكل الجلد في موسم الخريف :
 
 الرطوبة
يمكن أن تتسبب الرطوبة في فتح مسام بشرتك، هذا يجعل مسامك عرضة لجميع الأوساخ والجراثيم، يجعل بشرتك أكثر عرضة لالتقاط حب الشباب والعوامل المسببة لحب الشباب.

 مسببات الأمراض النشطة
 
يعتبر موسم الخريف موسمًا مثاليًا لتكاثر مسببات الأمراض المختلفة، تنشط العديد من البكتيريا والفيروسات وما إلى ذلك في هذا الطقس اللطيف والرطب، هذا يجعل بشرتك أكثر عرضة لمسببات الأمراض التي تسبب أيضًا حب الشباب.

 الأطعمة غير الصحية
غالبًا ما يعني الطقس الموسمي أن الأطعمة غير الصحية والمقلية تصبح جزءًا من نظامك الغذائي، على عكس الصيف ، قد لا يرغب المرء في الانغماس في الأطعمة الصحية والمنعشة، تجنب هذه الأطعمة لأنها تزيد من إفراز الدهون في الجلد، الزهم هو الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجلد والذي قد يسبب حب الشباب إذا تم إنتاجه بكميات زائدة.

كيف يمكننا منع وعلاج حب الشباب الموسمي؟
قد لا يمكن تجنب حب الشباب الموسمي تمامًا ولكن قد تتمكن من تقليله من خلال هذه الخطوات البسيطة.:

1. التونر
التونر هو منتج مائي للعناية بالبشرة يساعد على تقليل حجم مسام البشرة، يحدد حجم مسامنا مدى تعرضها لامتصاص الجزيئات المختلفة المسببة لحب الشباب، يقلل التونر حجم المسام ويجب استخدامه بعد المنظف.

2. استخدم المنتجات المضادة للبكتيريا
كما نوقش أعلاه ، قد تكون مسببات الأمراض المسببة للعدوى أحد الأسباب الرئيسية لحب الشباب في الخريف، يمكن أن يساعد استخدام المنتجات المضادة للبكتيريا في التخلص من مسببات الأمراض وقتلها والحفاظ على بشرتك نظيفة.


3. التقشير
يعد تنظيف وجهك وغسله جيدًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على بشرة صافية خالية من الأوساخ والبكتيريا وما إلى ذلك. يعد التقشير خطوة للعناية بالبشرة تساعد على تنظيف البشرة على مستوى أعمق ويساعد على إزالة جميع مسببات الأمراض والعوامل المسببة لحب الشباب الأخرى من العوامل المسببة لحب الشباب.

4. اغسل الوجه بانتظام
يمكن أن يساعد غسل وجهك عدة مرات في اليوم على إزالة الجزيئات المسببة لحب الشباب دون تركها طوال اليوم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟