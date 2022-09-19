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ريال مدريد ينتزع الفوز على أتليتيكو في الدوري الإسباني

19 أيلول / سبتمبر 2022 10:34

ريال مدريد ينتزع الفوز على أتليتيكو في الدوري الإسباني
ريال مدريد ينتزع الفوز على أتليتيكو في الدوري الإسباني

عزز ريال مدريد بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما فاز 2-1 على جاره أتليتيكو مدريد في استاد متروبوليتانو اليوم الأحد.


ورغم أن ريال لم يكن الطرف الأفضل في الشوط الأول، فإن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي كان خطيرا أمام المرمى وسجل بواسطة رودريجو وفيدريكو بالبيردي ليتقدم في النتيجة. وقلص ماريو هرموسو الفارق للفريق صاحب الأرض قرب النهاية لكن أتليتيكو لم يدرك التعادل.


وبدأ أتليتيكو المباراة بقوة واقترب من التسجيل عن طريق المدافع فيليبي ويانيك كاراسكو لكنه وجد نفسه متأخرا بهدف عندما سجل رودريجو من أول محاولة على المرمى في الدقيقة 18.


وضاعف ريال النتيجة من الفرصة التالية حيث انطلق فينيسيوس من الجانب الأيسر وسدد كرة ارتدت من القائم وتابعها بالبيردي وسدد بكل قوة داخل الشباك من مدى قريب.


وأنهى أتليتيكو المباراة بقوة وقلص الفارق بواسطة البديل هرموسو بضربة رأس قبل سبع دقائق من النهاية، لكنه تعرض للطرد بعدها بقليل بسبب الحصول على الإنذار الثاني في الدقائق الأخيرة، ليخرج ريال بالنقاط الثلاث.


وتصدر ريال الدوري برصيد 18 نقطة من ست مباريات وتقدم بفارق نقطتين على برشلونة صاحب المركز الثاني. ويأتي أتليتيكو في المركز السابع بفارق ثماني نقاط عن القمة.
(رويترز)

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