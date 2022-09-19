ضربة رأس من سيميوني تمنح نابولي الفوز 2-1 في ملعب ميلان

أحرز جيوفاني سيميوني هدفا رائعا بضربة رأس ليمنح نابولي الفوز 2-1 على مضيفه ميلان مع استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وهز سيميوني الشباك في الدقيقة 78 بعد تمريرة ماريو روي العرضية.

وافتتح الجناح ماتيو بوليتانو التسجيل لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد تدخل من سيرجينيو ديست على كفيتشا كفاراتسخليا.

وأصبح ميلان أكثر فريقه هز بوليتانو شباكه في الدوري بمجموع أربعة أهداف.

وقال ماركو دوميكيني مساعد مدرب نابولي لمنصة دازون “في الشوط الثاني ارتبكنا بعض الأخطاء لكن بشكل عام أظهر الفريق شخصية قوية ورغبة في الفوز، نحن سعداء”.

وغاب لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي للإيقاف لمباراة بعد طرده خلال الفوز 1-صفر على سبيتسيا.

وأدرك أوليفييه جيرو التعادل في الدقيقة 69 بعد تمريرة عرضية من تيو هرنانديز.

وحافظ نابولي على شباكه في الشوط الأول على الرغم من الضغط الشرس لميلان وإهداره العديد من الفرص.

وكاد جيرو أن يمنح ميلان التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13 لكن الحارس أليكس ميريت أبعد الكرة لتصطدم بالقائم.

وسدد المهاجم الفرنسي ضربة خلفية مرت فوق المرمى في الدقيقة 25 رغم أن زميله دافيدي كالابريا كان في موقف أفضل.

وأرسل إسماعيل بن ناصر تمرية عرضية حولها راده كرونيتش بضربة رأس أبعدها الحارس ميريت في الدقيقة 28.

وكان بيير كالولو في موقف جيد لإدراك التعادل في الدقيقة 86 عندما انفرد بميريت لكنه سدد في إطار المرمى.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان لمنصة دازون “لست راضيا ولا يجب أن يشعر اللاعبون بالرضا، اذا لعبنا بهذه الطريقة لا يمكن أن نخسر، سجلنا هدفا واحدا وهذا قليل نظرا للفرص العديدة التي صنعناها”.

وصنع ميلان أكثر من ضعفي فرص نابولي وسدد خمس مرات داخل المرمى مقابل أربع محاولات لنابولي.

وقال كرونيتش لمحطة سكاي سبورت إيطاليا “تقبلنا الخسارة لكن النقاط كانت مهمة جدا لنا أمام منافس ليس سهلا، لكن لا يمكننا الشعور بالرضا عن الأداء”.

ويملك نابولي الآن 17 نقطة من سبع مباريات، ويستضيف تورينو في أول أكتوبر تشرين الأول بعد الفترة الدولية، بينما يحل ميلان صاحب المركز الخامس ضيفا على إمبولي في نفس اليوم.

(رويترز)