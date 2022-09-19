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الحشرة.. لقب مثير للجدل يطلق على رونالدو

19 أيلول / سبتمبر 2022 10:38

الحشرة.. لقب مثير للجدل يطلق على رونالدو
الحشرة.. لقب مثير للجدل يطلق على رونالدو

أطلق الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، لقبا مثيرا للجدل على زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو "الحشرة".

وجاء هذا بعد أن نشر رونالدو صورة له من الفوز على ساوثهامبتون في نهاية شهر أغسطس الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ومنح مارتينيز رونالدو اسما مستعارا جديدا عبر تعليق على المنشور، ويبدو أن الثنائي يستخدمان ذلك الاسم كثيرا فيما بينهما، حيث كتب: "El bichoooo" وهي التي تعني "الحشرة".


وفشلت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز"، في إيجاد تفسير واضح لاختيار مارتينيز لذلك الاسم ليطلقه على رونالدو، لكنها أكدت أن علاقة صداقة كبيرة تشكلت في الأسابيع الماضية بين الثنائي.

وسبق أن قال مارتينيز عن رونالدو: "نحن نعلم كم هو هام هو وأهدافه، سيكون من الرائع أن يسجل من أجل دعم ثقته بنفسه، ومن أجل الفريق".

وفي وقت سابق عندما كان يلعب رونالدو بقميص ريال مدريد، ابتكر المذيع الرياضي الإسباني مانولو لاما مصطلح "El Bicho" خلال تعليق إذاعي على إحدى المبارات للملكي في الدوري الإسباني، وهذا يعني "الحشرة" بالإسبانية والتي يمكن أن تخيف وتلتهم المدافعين.

يذكر أن رونالدو نجح في هز الشباك لمصلحة مانشستر يونايتد للمرة الأولى هذا الموسم ضد شريف تيراسبول في الدوري الأوروبي الخميس الماضي من ركلة جزاء.

المصدر: "وكالات"

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