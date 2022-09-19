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الأشغال تناقش آلية تحديث دليل سياسات الإعمار

19 أيلول / سبتمبر 2022 12:48

الأشغال تناقش آلية تحديث دليل سياسات الإعمار
الأشغال تناقش آلية تحديث دليل سياسات الإعمار

غزة- الرأي

عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان اجتماعاً، وذلك في إطار العمل على تحديث دليل خاص بسياسات الإعمار في قطاع غزة، وكان الاجتماع يتمحور حول إعداد وتمويل مشاريع الإعمار.


ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية، بهدف تحديث سياسات الإعمار التي تتبعها وزارة الأشغال، وذلك في ضوء خبرتها بعد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد 2008.


ويهدف هذا التحديث إلى تحسين وتجويد الأداء في إدارة عملية الإعمار.


ويتوقع نهاية الشهر الحالي، إصدار دليل سياسات إعمار محدث بالشكل الجديد، والذي يُلبي احتياجات المواطنين وتدخلات المؤسسات الإغاثية في مجال الإعمار.

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