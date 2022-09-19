تفتيش العمل تنظم لقاءً توعويا للعاملين في شركة تصنيع الأدوية

غزة- الرأي



نظمت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، بوزارة العمل، لقاءً توعويا للعاملين في شركة الشرق الأوسط لتصنيع الأدوية شمال قطاع غزة.

وأشرف على اللقاء دائرة التوعية والإرشاد ممثلة بالأستاذة تهاني السلطي، حيث استهدف عددا من الأطباء والصيادلة ومهندسي الصيانة في المصنع.

وهدف اللقاء إلى توعية العاملين في المصنع بالسلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل، وأمراض المهنة، والأدوية والمواد الكيميائية وتصنيفها، ومخاطر العمل فيها، ومعدات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى إرشادات مهمة في التعامل مع المواد الكيميائية.

وتخلل اللقاء مناقشات بين الحضور ومشرفة اللقاء، حيث تم توضيح جميع الاستفسارات المتعلقة في مجال عملهم، من أجل الوصول إلى بيئة عمل آمن ولائق للجميع.