وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تبحث مع التعليم آليات تنفيذ برامج دعوية في مدارس المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تطلق فعاليات تضامنية مع أهالي القدس رفضاً للمنهاج الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تفتتح غداً بازاراً للمنتجات الوطنية بجودة عالية وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش العمل تنظم لقاءً توعويا للعاملين في شركة تصنيع الأدوية وكالة الرأي الفلسطينية عمل الوسطى يوقع عقود تشغيل مؤقت لصالح وزارة الزراعة وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يصدر العدد (103) من الوقائع الفلسطينية بالجريدة الرسمية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة يختتم الدورة التدريبة الموسومة بعنوان (عدالة الأحداث) وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشارك في ورشة الابتكار في التصوير الطبي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الخدمات الفندقية تتابع جودة النظافة في مراكز الرعاية الأولية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال تناقش تعزيز الالتزام بسياسة الحقن الوريدي الأمن
أخبار » الأخبار الحكومية

تفتيش العمل تنظم لقاءً توعويا للعاملين في شركة تصنيع الأدوية

19 أيلول / سبتمبر 2022 01:39

تفتيش العمل تنظم لقاءً توعويا للعاملين في شركة تصنيع الأدوية
تفتيش العمل تنظم لقاءً توعويا للعاملين في شركة تصنيع الأدوية

غزة- الرأي


نظمت الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، بوزارة العمل، لقاءً توعويا للعاملين في شركة الشرق الأوسط لتصنيع الأدوية شمال قطاع غزة.

وأشرف على اللقاء دائرة التوعية والإرشاد ممثلة بالأستاذة تهاني السلطي، حيث استهدف عددا من الأطباء والصيادلة ومهندسي الصيانة في المصنع.

وهدف اللقاء إلى توعية العاملين في المصنع بالسلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل، وأمراض المهنة، والأدوية والمواد الكيميائية وتصنيفها، ومخاطر العمل فيها، ومعدات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى إرشادات مهمة في التعامل مع المواد الكيميائية.

وتخلل اللقاء مناقشات بين الحضور ومشرفة اللقاء، حيث تم توضيح جميع الاستفسارات المتعلقة في مجال عملهم، من أجل الوصول إلى بيئة عمل آمن ولائق للجميع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟