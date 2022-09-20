فيتامينات ومعادن مهمة لصحة العين.. اعرف خطورة نقصها

يمكن أن يؤدي النقص في فيتامينات معينة إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أمراض العين، مثل إعتام عدسة العين، والزرق، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وتشير الأبحاث إلى أن بعض مكملات الفيتامينات والمعادن قد تساعد في الحماية من أو إبطاء تطور هذه الحالات.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض الفيتامينات الهامة لصحة العين وهى:

-فيتامين أ وبيتا كاروتين

فيتامين أ هو ضروري من أجل رؤية جيدة، وهو أحد مكونات بروتين رودوبسين ، والذي يسمح للعين بالرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى العمى الليلي .

يدعم فيتامين أ أيضًا وظيفة القرنية، وهي الطبقة الخارجية الواقية للعين. قد يجد الشخص الذي يعاني من نقص في فيتامين (أ) أن عيونه تنتج القليل من الرطوبة لتظل مشحمًا.

بيتا كاروتين هو المصدر الأساسي لفيتامين أ في النظام الغذائي للإنسان، بيتا كاروتين هو نوع من أصباغ النبات يسمى كاروتينويد الموجود في العديد من الفواكه والخضروات الملونة، عندما يستهلك الشخص الكاروتينات، يقوم الجسم بتحويل الأصباغ إلى فيتامين أ.

يمكن للناس إضافة فيتامين أ إلى نظامهم الغذائي عن طريق تناول الأطعمة التالية:

بطاطا حلوة

جزر

فلفل أحمر

يقطين

القرع

- فيتامين هـ

ألفا توكوفيرول هو شكل من أشكال فيتامين (هـ) له خصائص مضادة للأكسدة قوية بشكل خاص ، تساعد مضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرة التي تتلف الأنسجة في جميع أنحاء الجسم في بعض الأحيان ، قد تتلف الجذور الحرة البروتينات داخل العين،و يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى ظهور مناطق غائمة - إعتام عدسة العين على عدسة العين.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين (هـ) ما يلي:

لوز

بذور زهرة عباد الشمس

الفول السوداني

زيت فول الصويا والذرة وجنين القمح

-فيتامين سي

يلعب فيتامين سى دورًا مهمًا في العين نفسها ، حيث يحميها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، في حين أن تركيز فيتامين سي في العين يقل مع تقدم العمر ، فإن النظام الغذائي والمكملات الغذائية يمكن أن يقاوم ذلك.

يساعد فيتامين سى أيضًا في الحماية من أضرار الأكسدة الضرر التأكسدي هو أعامل رئيسي في اثنين من أكثر حالات إعتام عدسة العين المرتبطة بالعمر شيوعًا: إعتام عدسة العين القشري والنووي، يتطور إعتام عدسة العين القشري على حواف العدسة ، بينما يحدث إعتام عدسة العين النووي في أعماق مركزها.

تحتوي الأطعمة التالية على مستويات عالية من فيتامين سى

البرتقال وعصير البرتقال

بروكلي

الليمون

عصير جريب فروت

-اللوتين والزياكسانثين من الكاروتينات الموجودة بكميات عالية في الخضار الورقية الخضراء وهي موجودة أيضًا في العدسة وشبكية العين.

كمضادات للأكسدة ، قد يساعد اللوتين والزياكسانثين في تقليل الضرر التأكسدي في شبكية العين، تناول ما يقرب من 6 ملليجرام يوميًا من اللوتين والزياكسانثين قد يقلل من خطر إصابة الشخص بـ AMD. قد يؤدي تناول 0.5-1 مجم يوميًا إلى تقليل خطر الإصابة بالجلوكوما.

تشمل مصادر اللوتين والزياكسانثين ما يلي:

صفار البيض

حبوب ذرة

نبات الهليون

بروكلي

الخس

البسلة

كرنب

سبانخ

-الزنك

الزك معدن يساعد في الحفاظ على صحة الشبكية وأغشية الخلايا وبنية البروتين في العين.

يسمح الزنك لفيتامين أ بالانتقال من الكبد إلى الشبكية لإنتاج الميلانين، و الميلانين صبغة تحمي العينين من الأشعة فوق البنفسجية.

قد تساعد مكملات الزنك الأشخاص المصابين بـ AMD وهو مرض التنكسى البقعى ووفقًا لجمعية البصريات الأمريكية ، فإن تناول 40-80 مجم من الزنك يوميًا ، جنبًا إلى جنب مع بعض مضادات الأكسدة ، يمكن أن يبطئ من تطور AMD المتقدم بنسبة 25٪. يمكن أن يقلل أيضًا من فقدان حدة البصر بنسبة 19 ٪.