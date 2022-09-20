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أخبار » الأسرة و المجتمع

كيف تحافظينّ على مناعة طفلك فى الدراسة

20 أيلول / سبتمبر 2022 08:26

كيف تحافظينّ على مناعة طفلك فى الدراسة
كيف تحافظينّ على مناعة طفلك فى الدراسة

مع اقتراب فصل الخريف وبداية انخفاض درجة الحرارة، ما يعزز   انتشار الزكام والبرد، لذلك تخشى الأمهات اختلاط أطفالها مع غيرهم وخصوصًا فى التزاحم وقد يعرضهم ذلك لمشاكل صحية وانتقال العوى بسهولة، لذلك ينصح دائمًا بالاهتمام بصحة الطفل وتقوية جهاز المناعة لديه.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك نصائح لتعزيز صحة الجهاز المناعى ومنع انتقال العدوى وهى:

1:شجعى طفلك على غسل يديه باستمرار مع استخدام الصابون المعقم، فهذه واحدة من أبسط الطرق للوقاية من نزلات البرد والعدوى.

2: قم بإعداد خزانة الأدوية الخاصة بك وكن مستعدًا عند ظهور أول بادرة من السعال أو الشهيق فيما يلي هناك عناصر داعمة للمناعة احتفظ بها في خزانتي في جميع الأوقات وهى:

-فيتامين د 
هو مكافح طبيعي للإنفلونزا، لذا فإن الحصول على ما يكفي من هذا يصبح أكثر أهمية مع مرور الأيام وتقليل سطوع الشمس، ويمكن للوالدين والأطفال إما تناول مكملات فيتامين D3، أو التأكد من تناول الكثير من الأطعمة وخصوصا الأسماك.

سمك السلمون البري في ألاسكا، وهو مصدر غني لـ D3.

-البروبيوتيك
نظرًا لأن معظم الخلايا المناعية في الجسم تبطن القناة المعوية ، فإن الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء صحيًا ومليئًا بالبكتيريا الصديقة يساعد جهاز المناعة على البقاء قويًا ومحاربة البكتيريا والفيروسات.

-أوميجا 3
توجد أيضًا في سمك السلمون تعمل أوميجا 3 على تعزيز التركيز الذهني، فضلاً عن صحة الأمعاء والمناعة.

3: تشجيع الأطفال على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وأبرزها الخضراوات والفواكه.

4:ابعدى طفلك عن تناول الوجبات الجاهزة التى تزيد من خطر إصابته بالأمراض كما أنها تدعم الجهاز المناعى.

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