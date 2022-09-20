جوجل تعمل على مظهر جديد لمنصة "يوتيوب".. هذا ما سيتغير

من وقت لآخر، تواصل جوجل إجراء بعض التغييرات لإضفاء مظهر وطابع جديد على تطبيقاتها وخدماتها، حيث حصل تطبيق Gmail الشهير من جوجل على تحول مؤخرًا مع إضافة بعض الميزات الجديدة، ويبدو أن الدور قد حان على خدمة الفيديو يوتيوب، للحصول على نوع من التغيير.



ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5جوجل، يتم اختبار التغييرات على كل من إصدارات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب من YouTube.



ما هي التغييرات التي ستراها قريبًا على YouTube؟

وفقًا للتقرير، ستحصل الأزرار التي تظهر على الصفحة الآن على تصميم على شكل بيضاوي أكثر، حيث سيكون للأزرار مثل Share و Download من بين أشياء أخرى تصميم على شكل "حبوب الأدوية".

وعلاوة على ذلك، في إصدار الهاتف المحمول من يوتيوب، سيكون العرض الدائري أسفل تفاصيل القناة، وسيحتوي على تفاصيل ومعلومات ستظهر بعد عنوان الفيديو وعدد المشاهدات وتاريخ النشر، وسيجعل يوتيوب أيضًا التعليق العلوي يبدو أكثر بروزًا.



وعلى سطح المكتب، سيحصل وصف الفيديو على شيء يسمى "المكالمة المرئية"، وفقًا للتقرير، وتكمن الفكرة في إفادة المبدعين من المكالمة المرئية، والتي ستجعل الوصف ينبثق أكثر من السابق.



لكن ليس من الواضح متى سيتم طرح التغييرات المقترحة للمستخدمين حيث يبدو أنهم لا يزالون في مرحلة الاختبار، ومع ذلك، من المتوقع أن يتم طرحها على مستخدمي الإصدار التجريبي أولاً ثم نشرها على جميع المستخدمين.



