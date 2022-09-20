تليجرام يطرح مميزات جديدة لمنافسة واتس آب

طرح تطبيق المراسلة الفورية تليجرام المنافس لواتس آب تحديثًا يعد بتقديم ميزات جديدة وتجربة مستخدم أفضل للتطبيق. تتضمن هذه "ردود الفعل اللانهائية" وحالات الرموز التعبيرية والمزيد، حيث كان بعضها متاحًا حتى الآن على الإصدار المدفوع للتطبيق - Telegram Premium.



إليك جميع الميزات الجديدة القادمة إلى تليجرام

- ردود الفعل اللانهائية

يمكن لجميع مستخدمي تليجرام الآن الوصول إلى العشرات من ردود الفعل بما في ذلك تلك التي كانت متوفرة في السابق فقط على تليجرام Premium، ولاستيعاب جميع ردود الفعل على الرموز التعبيرية ، قامت الشركة بتجديد لوحة التفاعل مما يجعلها قابلة للتوسيع، كما تضيف الشركة أن "رد الفعل" الأكثر استخدامًا سيظهر دائمًا في الأعلى.



- حالات Emoji لـ تليجرام Premium

يمكن لمستخدمي تليجرام Premium الآن إضافة حالة الرموز التعبيرية المتحركة التي يتم عرضها بجوار أسمائهم - لإعلام الجميع بسرعة بما يشعرون به أو ما يفعلونه، يمكنك تعيين واحدة من 7 حالات قياسية تغير لونها لتتناسب مع سمات تليجرام المختلفة - أو الاختيار من بين عدد لا حصر له من الرموز التعبيرية المخصصة، الميزة متاحة حاليًا فقط للمستخدمين المدفوعين.

تسجيل الدخول على iOS أكثر بساطة

أصبح التسجيل أو تسجيل الدخول إلى تليجرام على iOS الآن أكثر بساطة ، مع واجهات جديدة ورسوم متحركة ممتعة مألوفة بالفعل لمستخدمي Android لدينا، سيتلقى المستخدمون الآن رموز تسجيل الدخول من خلال عنوان بريدهم الإلكتروني أو باستخدام تسجيل الدخول باستخدام Apple أو تسجيل الدخول باستخدام Google.

روابط اسم المستخدم الجديد

جميع أسماء المستخدمين على تليجرام لها روابط t.me/username خاصة بها ، مما يسهل مشاركة ملفك الشخصي العام أو مجموعتك أو قناتك في أي مكان على الإنترنت، أصبح لكل اسم مستخدم الآن تنسيق ارتباط فريد جديد - username.t.me - لأولئك الذين يريدون التأكيد على اسمهم