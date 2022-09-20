الأشغال: تنفيذ المرحلة الأولى من تدعيم كاسر الأمواج بميناء غزة

غزة - الرأي

نفذت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع وحدة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات، وبإشراف الإدارة العامة للطرق والمشاريع المرحلة الأولى من تدعيم اللسان الغربي لميناء غزة البحري وذلك استعداداً لاستقبال فصل الشتاء.

وقالت الوزارة، إنه تم تدعيم اللسان الغربي بـ 65 "رجل غراب"، من الإسمنت المقوى ذو المواصفات العالية والتي أشرف عليها مهندسين من وزارتي الأشغال والنقل والمواصلات.

وأكدت أن اللسان الغربي لميناء غزة البحري يُعاني من خطر الانجراف والتآكل بشكل مستمر بفعل عوامل الجو مما يؤثر على المرفأ بشكل عام وقوارب الصيد بشكل خاص.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا المشروع جاء بناءً على توصيات لجنة متابعة العمل الحكومي، والتي خصصت مبلغ 350 ألف دولار لتدعيم كاسر الأمواج وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه.