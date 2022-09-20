وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يناقش إعادة تفعيل اتفاقية التعاون مع بنك الإنتاج وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات بـ 16 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يتعهد بدعم الرياضة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية جوافة غزة.. حصاد متأخر وإنتاج مبشر وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يحطم رقماً قياسياً مشتركاً بين رونالدو وبيليه وكالة الرأي الفلسطينية توديبو يدخل التاريخ بأسرع بطاقة حمراء وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يُشارك في احتفال تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة التميز التقني وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية رفح يبحث سبل تعزيز التعاون مع اتحاد الإعلام الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين اعتقال السلطة المطارَدَيْن اشتية وطبيلة وكالة الرأي الفلسطينية كوكب المشتري قد يكون مفتاح جعل الأرض أكثر قابلية للعيش
أخبار » الأخبار الحكومية

الأشغال: تنفيذ المرحلة الأولى من تدعيم كاسر الأمواج بميناء غزة

20 أيلول / سبتمبر 2022 10:13

غزة - الرأي

نفذت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع وحدة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات، وبإشراف الإدارة العامة للطرق والمشاريع المرحلة الأولى من تدعيم اللسان الغربي لميناء غزة البحري وذلك استعداداً لاستقبال فصل الشتاء.

وقالت الوزارة، إنه تم تدعيم اللسان الغربي بـ 65 "رجل غراب"، من الإسمنت المقوى ذو المواصفات العالية والتي أشرف عليها مهندسين من وزارتي الأشغال والنقل والمواصلات.

وأكدت أن اللسان الغربي لميناء غزة البحري يُعاني من خطر الانجراف والتآكل بشكل مستمر بفعل عوامل الجو مما يؤثر على المرفأ بشكل عام وقوارب الصيد بشكل خاص.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا المشروع جاء بناءً على توصيات لجنة متابعة العمل الحكومي، والتي خصصت مبلغ 350 ألف دولار لتدعيم كاسر الأمواج وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟