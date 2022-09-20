تدريبات عسكرية للاحتلال استعداداً لمواجهات في الأعياد

القدس المحتلة- الرأي

تجري شرطة الاحتلال الاسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، تدريبات استعداداً لمواجهة العمليات خلال عطلة الأعياد "اليهودية الإسرائيلية".

وذكرت القناة 7 العبرية أن التمرين يحاكي سيناريوهات الطوارئ والتعامل مع وقوع عمليات إطلاق نار ودهس وطعن مختلفة.

وأوضحت القناة أنه كجزء من التمرين، سيتم الشعور بحركة حيوية لمركبات قوات الأمن وأجهزة الطوارئ والإنقاذ، بالإضافة إلى سماع صفارات الإنذار.

ويستعد "الإسرائيليون" لموسم جديد من تصعيد الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية خلال موسم الأعياد اليهودية الأطول، بعد أن أعلنت المؤسسة الحاخمية المركزية لجماعات الهيكل المتطرفة (السنهدرين الجديد) عزمها نفخ البوق داخل باحات الأقصى ضمن احتفالها برأس السنة العبرية.

وتنطلق فعاليات رأس السنة العبرية في السادس والسابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري.

وفي ختام أعياد اليهود، يكون عيد "العُرش" أي المظلة، الذي يحتفلون به بداية من 10 وحتى 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويتطلع المتطرفون خلاله لإدخال قرابين نباتية إلى المسجد الأقصى، وفق الباحث المقدسي جمال عمرو.

وأمام استعداد المستوطنون لأكبر اقتحام تاريخي للمسجد الأقصى في 26 أيلول الجاري، تتوالى الدعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عن قدسيته ووقف سلسلة الانتهاكات بحقه من شتى الجهات المحلية والدولية، وأيضاً الخروج بمسيرات مليونية نصرة للأقصى وللمقدسيين الذين يقفون في فوهة الدفاع عنه.