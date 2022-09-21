أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في قطاع غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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21 أيلول / سبتمبر 2022 08:30
غزة- الرأي
جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الأربعاء، كما يلي:
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